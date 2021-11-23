Джейдон Санчо забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед» в 15-м матче

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо забил дебютный гол за английский клуб в матче Лиги чемпионов с «Вильярреалом». До сегодняшней игры у Санчо была серия из 14 игр без результативных действий.

Первый гол в матче на 78-й минуте забил форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Затем отличился Джейдон Санчо. Маркус Рашфорд с левого края вошёл в штрафную и сделал пас в центр, Бруну Фернандеш отдал дальше на Санчо, который пробил под перекладину.



«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а выступление на взрослом уровне начал в составе «Боруссии» в 2017 году. В сборную Англии вызывается с 2018 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил восемь голов (один — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.