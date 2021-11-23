Левандовски забил в 9-м матче Лиги чемпионов подряд, повторив свой же рекорд

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски отметился забитым мячом в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (2:1), повторив свой же рекорд.
Учитывая прошлый сезон, Левандовски забил в девятом матче Лиги чемпионов подряд. Он повторил свой же рекорд в 9 результативных матчах подряд. Ранее поляк забивал в девяти встречах Лиги чемпионов кряду в сезоне-2019/2020.
Напомним, сегодня, 23 ноября, в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встречались киевское «Динамо» и мюнхенская «Бавария». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу мюнхенцев.
Именно Левандовски открыл счёт в матче красивым ударом в падении через себя на 14-й минуте. На 42-й минуте Кингсли Коман укрепил преимущество гостей. Полузащитник киевлян Денис Гармаш на 70-й минуте забил последний гол, установив итоговый счёт в матче – 2:1.
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