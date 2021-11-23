Винисиус Жуниор рассказал, почему перешёл в «Реал», а не в «Барселону»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, почему решил перейти в мадридский клуб, а не в каталонскую «Барселону».
«Оба клуба интересовались мной, но я решил перейти в «Реал» из-за их проекта и того, что они сделали для меня. Думал, что этот проект сделает меня лучше, и этот клуб был самым желанным.
Я всегда любил «Реал», любил Криштиану Роналду и всех игроков. Я сделал правильный выбор и хочу остаться здесь надолго», — цитирует Винисиуса Mundo Deportivo.
Бразилец выступает за «Реал» с 2018 года, куда перешёл из «Фламенго» за € 35 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры форвард сыграл в 13 матчах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.
Видеообзор матча 14-го тура Примеры «Гранада» — «Реал»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 24 ноября 2021
-
00:48
-
00:38
-
00:32
-
00:30
-
00:18
-
00:10
-
00:10
-
00:02
- 23 ноября 2021
-
23:52
-
23:48
-
23:45
-
23:30
-
23:26
-
23:24
-
23:21
-
23:15
-
23:07
-
23:02
-
23:01
-
23:00
-
22:52
-
22:51
-
22:44
-
22:42
-
22:41
-
22:26
-
22:10
-
22:05
-
21:58
-
21:58
-
21:51
-
21:48
-
21:42
-
21:32
-
21:26