Винисиус Жуниор рассказал, почему перешёл в «Реал», а не в «Барселону»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, почему решил перейти в мадридский клуб, а не в каталонскую «Барселону».



«Оба клуба интересовались мной, но я решил перейти в «Реал» из-за их проекта и того, что они сделали для меня. Думал, что этот проект сделает меня лучше, и этот клуб был самым желанным.



Я всегда любил «Реал», любил Криштиану Роналду и всех игроков. Я сделал правильный выбор и хочу остаться здесь надолго», — цитирует Винисиуса Mundo Deportivo.



Бразилец выступает за «Реал» с 2018 года, куда перешёл из «Фламенго» за € 35 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры форвард сыграл в 13 матчах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Видеообзор матча 14-го тура Примеры «Гранада» — «Реал»:

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