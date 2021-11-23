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Винисиус Жуниор рассказал, почему перешёл в «Реал», а не в «Барселону»

Винисиус Жуниор рассказал, почему перешёл в «Реал», а не в «Барселону»
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, почему решил перейти в мадридский клуб, а не в каталонскую «Барселону».

«Оба клуба интересовались мной, но я решил перейти в «Реал» из-за их проекта и того, что они сделали для меня. Думал, что этот проект сделает меня лучше, и этот клуб был самым желанным.

Я всегда любил «Реал», любил Криштиану Роналду и всех игроков. Я сделал правильный выбор и хочу остаться здесь надолго», — цитирует Винисиуса Mundo Deportivo.

Бразилец выступает за «Реал» с 2018 года, куда перешёл из «Фламенго» за € 35 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры форвард сыграл в 13 матчах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Видеообзор матча 14-го тура Примеры «Гранада» — «Реал»:

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