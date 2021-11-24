Скоулз — о Сульшере: его штаб должен был уйти из «Манчестер Юнайтед» вместе с ним

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался об увольнении тренера манкунианцев Уле-Гуннара Сульшера. Ветеран «красных дьяволов» заявил, что весь тренерский штаб должен был покинуть команду вместе с норвежским специалистом.

Напомним, после отставки Сульшера исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» был назначен его ассистент Майкл Кэррик. Тренеры Киран Маккенна и Майк Фелан тоже остались в команде.

«Мне было бы стыдно, будь я членом их тренерского штаба. Учитывая то, что случилось с Уле, все они должны были уйти.

Неважно, хотело руководство их уволить или они должны были уйти по собственному желанию. Все они были частью команды Сульшера.

Уле-Гуннар Сульшер доверял им подготовку команды каждую неделю. Они подставили клуб и игроков ровно настолько же, сколько и сам Сульшер», – приводит слова Скоулза Manchester Evening News.

Отметим, в первом матче после ухода Уле-Гуннара Сульшера «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0 в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.