«Ньюкасл» заинтересован в трансфере игрока «Атлетико»

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может зимой покинуть клуб. В услугах 31-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает The Mirror.



По информации источника, в приглашении Триппьера лично заинтересован главный тренер «сорок» Эдди Хау. Наставник рассматривает покупку защитника как одну из целей клуба на зимнее трансферное окно. Сам игрок не исключает возможности возвращения в английскую Премьер-лигу.



Защитник выступает за «матрасников» с 2019 года, куда перешёл из «Тоттенхэм Хотспур» за € 22 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость англичанина составляет € 20 млн.



В нынешнем сезоне Триппьер принял участие в 15 матчах во всех турнирах и результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Брентфорд»:

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