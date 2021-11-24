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«Барселона» и «Бенфика» сыграли вничью. На матче ЛЧ работала бригада Карасёва

«Барселона» и «Бенфика» сыграли вничью. На матче ЛЧ работала бригада Карасёва
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В ночь с 23 на 24 ноября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Барселона» — «Бенфика». Команды не смогли выявить победителя – 0:0.

Встречу обслуживала российская бригада арбитров, которую возглавлял Сергей Карасёв (Москва). Ему помогали ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

После пяти матчей «Барселона» располагается на 2-м месте в турнирной таблице группы E Лиги чемпионов с 7 очками в активе. «Бенфика» (5) – на 3-м месте. Помимо каталонского и португальского клуба, в группе E также находятся «Бавария» (15) и киевское «Динамо» (1). Немецкий клуб уже гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа E. 5-й тур
23 ноября 2021, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
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