«Барселона» и «Бенфика» сыграли вничью. На матче ЛЧ работала бригада Карасёва

В ночь с 23 на 24 ноября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Барселона» — «Бенфика». Команды не смогли выявить победителя – 0:0.



Встречу обслуживала российская бригада арбитров, которую возглавлял Сергей Карасёв (Москва). Ему помогали ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).



После пяти матчей «Барселона» располагается на 2-м месте в турнирной таблице группы E Лиги чемпионов с 7 очками в активе. «Бенфика» (5) – на 3-м месте. Помимо каталонского и португальского клуба, в группе E также находятся «Бавария» (15) и киевское «Динамо» (1). Немецкий клуб уже гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.