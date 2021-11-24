«Лилль» обыграл дома «Зальцбург» и поднялся на первое место в группе Лиги чемпионов

В ночь с 23 на 24 ноября на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д’Аск состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Лилль» — «Ред Булл Зальцбург». Хозяева одержали минимальную победу – 1:0.



Единственный гол был забит в первом тайме. На 31-й минуте отличился нападающий французского клуба Джонатан Дэвид.



Встречу обслуживала английская бригада арбитров, которую возглавлял Энтони Тейлор. Ему помогали ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Даррен Ингланд.



После пяти матчей «Лилль» располагается на 1-м месте в турнирной таблице группы G с 8 очками в активе. «Зальцбург» (7) – на 2-м месте. Помимо французского и английского клуба, в группе G находятся «Севилья» (6) и «Вольфсбург» (5).