«Лилль» обыграл дома «Зальцбург» и поднялся на первое место в группе Лиги чемпионов
Поделиться
В ночь с 23 на 24 ноября на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д’Аск состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Лилль» — «Ред Булл Зальцбург». Хозяева одержали минимальную победу – 1:0.
Единственный гол был забит в первом тайме. На 31-й минуте отличился нападающий французского клуба Джонатан Дэвид.
Встречу обслуживала английская бригада арбитров, которую возглавлял Энтони Тейлор. Ему помогали ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Даррен Ингланд.
После пяти матчей «Лилль» располагается на 1-м месте в турнирной таблице группы G с 8 очками в активе. «Зальцбург» (7) – на 2-м месте. Помимо французского и английского клуба, в группе G находятся «Севилья» (6) и «Вольфсбург» (5).
Комментарии
- 24 ноября 2021
-
02:21
-
02:17
-
02:11
-
02:07
-
02:01
-
01:54
-
01:50
-
01:44
-
01:40
-
01:34
-
01:29
-
01:26
-
01:22
-
01:18
-
01:15
-
01:10
-
01:06
-
01:00
-
00:56
-
00:55
-
00:54
-
00:53
-
00:53
-
00:48
-
00:38
-
00:32
-
00:30
-
00:18
-
00:10
-
00:10
-
00:02
- 23 ноября 2021
-
23:52
-
23:48
-
23:45
-
23:30
Партнерский контент