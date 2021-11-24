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«Лилль» обыграл дома «Зальцбург» и поднялся на первое место в группе Лиги чемпионов

«Лилль» обыграл дома «Зальцбург» и поднялся на первое место в группе Лиги чемпионов
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В ночь с 23 на 24 ноября на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д’Аск состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Лилль» — «Ред Булл Зальцбург». Хозяева одержали минимальную победу – 1:0.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 31-й минуте отличился нападающий французского клуба Джонатан Дэвид.

Встречу обслуживала английская бригада арбитров, которую возглавлял Энтони Тейлор. Ему помогали ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Даррен Ингланд.

После пяти матчей «Лилль» располагается на 1-м месте в турнирной таблице группы G с 8 очками в активе. «Зальцбург» (7) – на 2-м месте. Помимо французского и английского клуба, в группе G находятся «Севилья» (6) и «Вольфсбург» (5).

Лига чемпионов. Группа G. 5-й тур
23 ноября 2021, вторник. 23:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
1 : 0
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1:0 Дэвид – 31'
Комментарии
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