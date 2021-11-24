Семак: спасибо игрокам «Зенита» по крайней мере за второй тайм

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги выездной встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА со шведским «Мальмё» (1:1), поблагодарив футболистов сине-бело-голубых за показанную игру во втором тайме.
«Не думаю, что пенальти, не забитый Дзюбой, повлиял на ход матча. Игра была нервная, рваная. Что касается первого тайма, надо было играть и выше, и смелее. Поговорим об этом. Защитники немного прижимались, почему-то не играли настолько агрессивно, насколько хотелось бы. Всё-таки думаю, что подсознательно ответственность за результат давила на команду.
Во втором тайме старались, играли. Думаю, по самоотдаче, по желанию молодцы. Вендел доиграл матч с рассечением до кости — это невероятно. Ребятам по крайней мере за второй тайм спасибо.
Ну и что с того, что мы обыграли дома «Мальмё» 4:0? Игра могла сложиться по-другому. Мы играли практически тайм в большинстве у себя дома», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».
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