Червиченко: еле-еле отмазались. Лучше бы Ловрен так за Хорватию топтался, а не за «Зенит»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение об итогах встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА между шведским «Мальмё» и санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

«Печально, что еле-еле отмазались. И то благодаря дружбе с союзными латышскими ребятами. Два пенальти поставили нам, второй натянули. Спасибо им.

«Мальмё» забил единственный мяч в Лиге чемпионов, в единственной атаке и при единственном ударе по воротам. Опять же, Ловрен там что-то топтался и непонятно что делал. Лучше бы он так за сборную свою топтался, чем за «Зенит». А то за питерцев всегда пожарит, а когда нужно — не делает так.

До матча муссировался вопрос по Дзюбе в сборной. Мне кажется, сегодня всё окончательно закрылось. В первом тайме вообще всё никак, а во втором всё мимо.

Задача «Зенита» выполнена. Ни у кого из людей в здравом уме не возникло бы мысли, что «Зенит» может пройти дальше в Лиге чемпионов. Лига Европы — нормально. Хотелось бы, чтобы как-то более основательно прошли, Мальмё совсем средние. Может быть, все голы пришлись на РПЛ, а, может быть, сказалось отсутствие Азмуна и Кузяева. Далер никак не может провести полный матч.

Чистяков пока не дотягивает до уровня «Зенита». Много ошибок, потерь, втыкается в игроков. Пока Дмитрий не вписывается в коллектив. Есть кого ещё можно поменять, но Чистяков прям посторонний», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.