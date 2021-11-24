Семак ответил на вопрос о возможном отстранении Дзюбы от пенальти после игры с «Мальмё»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном отстранении 33-летнего форварда сине-бело-голубых Артёма Дзюбы от исполнения пробития пенальти после нереализованной попытки в игре 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Мальмё» (1:1).

«Не думаю ли отстранить Дзюбу от пенальти? Несмотря на незабитый пенальти, по реализации он один из лучших в нашей команде.

Второй пенальти бил Ракицкий, потому что чувствовал уверенность в своих силах в этой сложной ситуации», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

После пяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Мальмё» (1) располагается на последнем, четвёртом месте. Возглавляет таблицу «Челси», набравший 12 очков. На втором месте располагается «Ювентус» (12).