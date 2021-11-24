Андрей Мостовой подвёл итоги выездной встречи «Зенита» с «Мальмё» в Лиге чемпионов

24-летний российский полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о выездной игре сине-бело-голубых со шведским «Мальмё» (1:1) в 5-м туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Игра была очень тяжёлая. Надо сразу начинать так, как начали второй тайм. Понятно, что счёт давил, но два разных тайма получилось.

Не то чтобы мы побаивались соперника. Да, что-то не получалось в атаке, из обороны, может, не так правильно выходили. Была какая-то скованность. Но главное, что переломили во втором тайме. Думаю, довольно неплохо сыграли после перерыва.

Мы все понимаем, что совершенно разный уровень сопротивления в РПЛ и Лиге чемпионов. От соперника исходим. Понятно, что не получилось играть в пять защитников в первом тайме, перестроились. Это дало свои плоды.

Есть разница, играешь дома или на выезде. Мы готовились играть в пять защитников, они тоже. Не всегда так выходит, что в пять защитников получается, а в четыре – нет. Хорошо, что переломили ситуацию. А по тактике уже тренер будет решать, какую схему использовать.

Хотелось бы сказать большое спасибо болельщикам. Столько людей всегда приезжает, это очень приятно. Они всегда нас гонят вперёд. Очень надеюсь, что весной мы покажем хороший футбол и хороший результат», — сказал Мостовой в эфире телеканала «Матч ТВ».