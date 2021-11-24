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Быстров: боль к Дзюбе пришла нежданно-негаданно, нельзя такие пенальти ставить

Быстров: боль к Дзюбе пришла нежданно-негаданно, нельзя такие пенальти ставить
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Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров выразил мнение о пенальти на 33-летнем форварде санкт-петербургского клуба Артёме Дзюбе, который был назначен в компенсированное время матча 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА со шведским «Мальмё» (1:1).

«Дзюба получает по лицу, да. И падает через две секунды. Не сразу боль пришла? Нокаут получил, а боль пришла нежданно-негаданно, через две секунды. Нельзя такие пенальти ставить в конце матча», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в матче «Мальмё – «Зенит» в ворота шведского клуба было назначено два пенальти, один из которых реализовал Ярослав Ракицкий на 92-й минуте встречи. При этом на 86-й минуте российский клуб остался в меньшинстве после получения второго предупреждения Дмитрием Чистяковым.

«Уходи от мяча», — просили Дзюбу перед пенальти. Он не послушал, а зря «Уходи от мяча», — просили Дзюбу перед пенальти. Он не послушал, а зря
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