Ловрен: согласен с игроками «Мальмё», это неправильный пенальти

32-летний хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о назначенном пенальти в ворота «Мальмё» (1:1) в добавленное время матча 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, благодаря реализации которого санкт-петербургский клуб вырвал ничью.

«Согласен с игроками «Мальмё», это неправильный пенальти. Я попал в похожую ситуацию на чемпионате Европы. Не знаю, как ещё прыгать защитнику в такой ситуации. Нельзя же прыгать с опущенными руками, надо защищаться. Это хорошее решение для нас, но я думаю, что сегодня судья показал слишком низкий уровень», — приводит слова Ловрена Aftonbladet со ссылкой на C More.

Напомним, в матче «Мальмё – «Зенит» в ворота шведского клуба было назначено два пенальти, один из которых реализовал Ярослав Ракицкий на 92-й минуте встречи. При этом на 86-й минуте российский клуб остался в меньшинстве после получения второго предупреждения Дмитрием Чистяковым.