Киевское «Динамо» лишилось шансов на выход в весеннюю часть еврокубковых соревнований

Вчера, во вторник, 3 ноября, в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встречались киевское «Динамо» и мюнхенская «Бавария». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу мюнхенцев.

В следующем матче игрового слота встречались их соперники по группе Е – каталонская «Барселона» и португальская «Бенфика». Встреча между ними завершилась безголевой ничьей – 0:0.

Таким образом, киевское «Динамо» с одним очком за тур до финиша лишилось шансов на продолжение участия в весенней части еврокубковых соревнований. «Бенфика» с 5 очками занимает третье место в группе, «Барселона» (7) – идёт второй, а лидирует в квартете мюнхенская «Бавария» (15).

В заключительном туре «Бенфика» примет на своём поле киевское «Динамо», а «Барселона» сыграет на выезде с «Баварией».