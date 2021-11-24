Роналду: потрясающе побеждать в Испании, где я всегда чувствовал себя особенным

36-летний португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на выездную победу над испанским «Вильярреалом» (2:0) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
«Всегда здорово играть в Испании, потрясающе побеждать в Испании, приятно забивать в Испании, в той стране, где я всегда чувствовал себя особенным… Поздравляю партнёров по команде с великой победой, которая отправляет нас туда, где мы должны быть! Мы – «Манчестер Юнайтед» и никогда не перестанем биться за этот клуб! Вперёд, «дьяволы»! – гласит пост Роналду в «Инстаграме».
Напомним, вчера, во вторник, 23 ноября, англичане обыграли испанский «Вильярреал» и обеспечили себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вне зависимости от следующих результатов всех команд-соперниц манкунианцев по группе они всё равно примут участие в матчах на вылет.
- 24 ноября 2021
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