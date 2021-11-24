Семак рассказал о разговоре с защитником «Мальмё» после окончания встречи
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о разговоре с 22-летним защитником «Мальмё» (1:1) Анелом Ахмедходжичем после окончания встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
«Что мне сообщил после игры Анел Ахмедходжич? Я ему сказал, что видел момент со вторым пенальти, и это был чистый пенальти. На что он ответил, что у него были другие претензии к арбитру.
Был ли готов «Зенит» психологически к этой игре? Нам и в чемпионате России в выездных матчах приходится непросто. Глобально работать под давлением – тоже мастерство, и к нему надо стремиться. Молодые игроки не всегда могут с этим справиться, это одна из причин наших неудачных матчей», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
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