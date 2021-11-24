«Недостойный результат». Хави – о матче «Барселоны» с «Бенфикой» в ЛЧ

41-летний главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результат первого матча в роли наставника каталонского клуба в Лиге чемпионов. Сине-гранатовым в домашней игре 5-го тура групповой стадии противостояла «Бенфика» (0:0).

«Мы намного превосходили «Бенфику» и провели отличную игру, мы только не забили гол. Если бы это случилось, мы бы говорили о великолепной игре. Я по-прежнему оптимистичен. Мы — «Барса», у нас есть талант и игроки, которые могут изменить ситуацию. Но сегодня мы заработали лишь одно очко, и это недостойный результат для нашей команды.

Сегодня мы убедились, что проблемы с физическим состоянием у игроков нет. Что мы должны сделать, так это вернуть веру футболистов в то, что они способны забивать. Посмотрим, что сможем сделать на рынке в январе», — приводит слова Хави Goal.

Отметим, киевское «Динамо» с одним очком за тур до финиша лишилось шансов на продолжение участия в весенней части еврокубковых соревнований. «Бенфика» с 5 очками занимает третье место в группе, «Барселона» (7) – идёт второй, а лидирует в квартете мюнхенская «Бавария» (15).