Куртуа предположил, почему ФИФА не включила его в список номинантов The Best

Голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился мыслями о том, почему не попал в список номинантов на премию ФИФА The Best лучшему вратарю 2021 года.
В число претендентов на приз вошли вошли Алисон Бекер («Ливерпуль» и сборная Бразилии), Эдуард Менди («Челси» и сборная Сенегала), Каспер Шмейхель («Лестер» и сборная Дании), Мануэль Нойер («Бавария» и сборная Германии) и Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» и сборная Италии).
«Ситуация меня не удивляет. Наверное, это произошло из-за некоторых моих высказываний в прошлом месяце. Я уверен только в том, что хочу помогать своему клубу, это самое главное.
Не хочу больше говорить об этом, я не знаю, кто принимает решения. В списке замечательные вратари, награду возьмёт лучший», – приводит слова Куртуа Marca.
Недавно Куртуа раскритиковал ФИФА и УЕФА, сказав, что они увеличивают число турниров и игр, при этом не думая о здоровье футболистов.
- 24 ноября 2021
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