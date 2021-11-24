Куртуа предположил, почему ФИФА не включила его в список номинантов The Best

Голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился мыслями о том, почему не попал в список номинантов на премию ФИФА The Best лучшему вратарю 2021 года.

В число претендентов на приз вошли вошли Алисон Бекер («Ливерпуль» и сборная Бразилии), Эдуард Менди («Челси» и сборная Сенегала), Каспер Шмейхель («Лестер» и сборная Дании), Мануэль Нойер («Бавария» и сборная Германии) и Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» и сборная Италии).

«Ситуация меня не удивляет. Наверное, это произошло из-за некоторых моих высказываний в прошлом месяце. Я уверен только в том, что хочу помогать своему клубу, это самое главное.



Не хочу больше говорить об этом, я не знаю, кто принимает решения. В списке замечательные вратари, награду возьмёт лучший», – приводит слова Куртуа Marca.

Недавно Куртуа раскритиковал ФИФА и УЕФА, сказав, что они увеличивают число турниров и игр, при этом не думая о здоровье футболистов.