Тухель — о 4:0 с «Ювентусом»: важно не впасть в эйфорию, а насладиться моментом

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Ювентусом» (4:0) в Лиге чемпионов.

«Мы продемонстрировали очень сильный футбол и добились выдающегося результата. Мы были готовы к тому, что нам придется быть терпеливыми, но в то же время диктовать ритм и контролировать интенсивность матча.

Нам необходимо было уделить максимальное внимание самым мельчайшим деталям, чётко понимать возможности для ускорения и обострения игры, как в первом матче, и команда со своей задачей справилась блестяще. Каждый на поле сыграл потрясающе, и я благодарен своим игрокам за проделанную работу и невероятный настрой.

Нам удалось забить так много в ворота команды, которая великолепно умеет защищаться, и это потрясающе. Сегодня был фантастический вечер, который принес нам отличный результат. Теперь важно не впасть в эйфорию, а суметь просто насладиться моментом. Мы сохраняем трезвый взгляд на вещи, но все же сегодня был действительно потрясающий матч», — цитирует Тухеля сайт «Челси».