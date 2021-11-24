Тухель — о 4:0 с «Ювентусом»: важно не впасть в эйфорию, а насладиться моментом

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Ювентусом» (4:0) в Лиге чемпионов.
«Мы продемонстрировали очень сильный футбол и добились выдающегося результата. Мы были готовы к тому, что нам придется быть терпеливыми, но в то же время диктовать ритм и контролировать интенсивность матча.
Нам необходимо было уделить максимальное внимание самым мельчайшим деталям, чётко понимать возможности для ускорения и обострения игры, как в первом матче, и команда со своей задачей справилась блестяще. Каждый на поле сыграл потрясающе, и я благодарен своим игрокам за проделанную работу и невероятный настрой.
Нам удалось забить так много в ворота команды, которая великолепно умеет защищаться, и это потрясающе. Сегодня был фантастический вечер, который принес нам отличный результат. Теперь важно не впасть в эйфорию, а суметь просто насладиться моментом. Мы сохраняем трезвый взгляд на вещи, но все же сегодня был действительно потрясающий матч», — цитирует Тухеля сайт «Челси».
- 24 ноября 2021
-
09:53
-
09:47
-
09:36
-
09:32
-
09:31
-
09:20
-
08:45
-
08:30
-
06:59
-
06:23
-
05:30
-
04:55
-
04:37
-
04:24
-
04:02
-
03:53
-
03:41
-
03:27
-
03:18
-
03:02
-
02:54
-
02:43
-
02:38
-
02:35
-
02:30
-
02:24
-
02:21
-
02:17
-
02:11
-
02:07
-
02:01
-
01:54
-
01:50
-
01:44
-
01:40