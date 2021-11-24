В Катаре арестовали и позже отпустили двух норвежских журналистов

Норвежские журналисты Халвор Экеланд и Локман Горбани, работающие в Норвежской вещательной корпорации (NRK), в воскресенье, 21 ноября, были арестованы в Катаре.

Как пишет издание VG, Экеланд и Горбани были задержаны полицией поздно вечером перед отъездом из страны. Они были освобождены из-под стражи во вторник, 23 ноября, и вечером того же дня вылетели из Дохи.

Причина задержания пока неизвестна. Экеланд освещает для NRK спортивные темы, связанные в том числе с политикой, а Горбани работает штатным фотографом.

«Нас доставили в полицейский участок, и мы пробыли там несколько часов», — рассказал Экеланд. NRK ждёт объяснений причин ареста журналистов от властей Катара.

Вероятно, задержание связано с публикациями норвежцев о смертях рабочих-мигрантов в Катаре. В начале года сообщалось, что более 6700 рабочих-мигрантов погибли в ходе подготовки к ЧМ-2022 в арабской стране.