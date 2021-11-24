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Смородская призвала прекратить критиковать Артёма Дзюбу

Смородская призвала прекратить критиковать Артёма Дзюбу
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о критике в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Что касается критики Дзюбы, мне его даже жаль. Артёма без конца полощут. Во-первых, он уже немолодой, во вторых — Дзюба действительно очень старается и много работает. Надо немножко остановиться с критикой. Критикуйте молодых и новых, а то что вы все к Дзюбе прицепились?», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салават Муртазин.

Накануне состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Мальмё» — «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё (Швеция) и завершилась ничьей — 1:1. Артём Дзюба не смог реализовать пенальти.

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