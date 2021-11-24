Сергей Карасёв рассудит ЦСКА и «Зенит» в 16-м туре РПЛ

Назначены бригады арбитров, которые будут обслуживать матчи 16-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщается на официальном сайте РФС. Судья Сергей Карасёв будет работать на встрече ЦСКА и «Зенита».

27 ноября (суббота)



«Урал» — «Сочи»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Вячеслав Харламов.



«Ахмат» — «Ростов»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.



«Химки» — «Краснодар»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Николай Иванов.



28 ноября (воскресенье)



«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Арам Петросян; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Эдуард Малый.



«Рубин» — «Динамо»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Владислав Назаров; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Юрий Чеботарёв.



ЦСКА — «Зенит»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Юрий Баскаков.



29 ноября (понедельник)



«Уфа» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Игорь Панин; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Игорь Синер.



«Арсенал» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Николай Левников.