Игонин: «Зенит» не выполнил свою задачу на ЛЧ. Не важно, какие у них были соперники

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал результат гостевой встречи сине-бело-голубых со шведским «Мальмё» (1:1) в 5-м туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.



«Быстров и Аршавин выступали эмоционально, так делать легче всего. Но игра в пять защитников не говорит о том, что команда боится или играет в оборонительный футбол. Всё зависит от игроков на поле. Когда команда играет в четыре защитника, как правило, трое остаются, а крайний помогает в атаке. У «Зенита» оба крайних играют настолько высоко, насколько можно. В предыдущих матчах было видно, как играет «Зенит» и почему они так выстраивают края. Игра питерцев очень яркая и вариативная. Наличие бразильцев тоже подчёркивает, что они играли не от бороны.



Если футболист поднимает высоко руки – это фол. Вот так сегодня судят. Я перестал рассказывать, как нас учили. У нас это была борьба и все понимали, что не было возможности выпрыгивать, не помогая себе руками. Сегодня есть правило, и я уже с ним не спорю.



«Зенит» не выполнил свою задачу на Лигу чемпионов. Задача уже много лет стоит в выходе из группы. Задача не зависит от соперников, не важно, «Челси» там или «Ювентус». Руководство не собирается снимать эту задачу, клуб делает всё для её решения. Сейчас все ответы должна давать команда», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.