Защитник «Реала» Марсело отреагировал на пост Криштиану Роналду, опубликовав эмодзи

Защитник мадридского «Реала» Марсело отреагировал на пост португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, опубликовав эмодзи. 36-летний нападающий отметился голом в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:0).

После игры Криштиану в своём «инстаграме» написал: «Всегда здорово играть в Испании, потрясающе побеждать в Испании, приятно забивать в Испании, в той стране, где я всегда чувствовал себя особенным… Поздравляю партнёров по команде с великой победой, которая отправляет нас туда, где мы должны быть! Мы – «Манчестер Юнайтед» и никогда не перестанем биться за этот клуб! Вперёд, «дьяволы»!

Фото: «Инстаграм» Криштиану Роналду

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.

Видео гола Роналду в матче с «Тоттенхэм Хотспур»

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