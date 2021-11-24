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Тренер «Бенфики» о промахе Сеферовича: тренирую 30 лет и никогда не видел ничего подобного

Тренер «Бенфики» о промахе Сеферовича: тренирую 30 лет и никогда не видел ничего подобного
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Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш подвёл итоги матча с «Барселоной» (0:0) в групповом этапе Лиги чемпионов. На последних минутах португальская команда могла вырвать победу, но форвард Харис Сеферович не попал в пустые ворота.

«Это был хороший матч с точки зрения обороны. Нельзя отрицать, что за 94 минуты «Барселона» создала пару хороших моментов. В концовке же, когда момент был у нас, у «Барселоны» в воротах даже не было вратаря. Я тренирую 30 лет и никогда не видел ничего подобного. К сожалению, это случилось со мной и с «Бенфикой», — цитирует Жезуша сайт УЕФА.

После пяти матчей «Барселона» располагается на 2-м месте в турнирной таблице группы E Лиги чемпионов с 7 очками в активе. «Бенфика» (5) – на 3-м месте. Помимо каталонского и португальского клуба, в группе E также находятся «Бавария» (15) и киевское «Динамо» (1). Немецкий клуб уже гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

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