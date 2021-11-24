Экс-форвард сборной Швеции считает, что второго пенальти в ворота «Мальмё» не было

Бывший нападающий сборной Швеции и «Мальмё» Даниэль Наннскуг, ныне работающий экспертом на шведском телеканале SVT Sport, считает, что арбитр матча Лиги чемпионов «Мальмё» — «Зенит» (1:1) не должен был назначать второй пенальти в ворота хозяев.

Напомним, во втором тайме Артём Дзюба не реализовал 11-метровый, но в концовке судья Андрис Трейманис поставил ещё один пенальти в ворота «Мальмё» после попадания мяча в руку защитника Эрика Ларссона. Ярослав Ракицкий подошёл к точке и сравнял счёт.

«Это печально, очень низкий уровень судейства. Как бывший нападающий могу сказать, что в каждом матче возникают ситуации, когда один игрок выпрыгивает и нависает над другим. Это происходит постоянно. Рука была в естественном положении, это не был удар рукой по мячу. Очень плохое решение судьи. Не думаю, что ВАР следовало вмешиваться», — сказал Наннскуг.