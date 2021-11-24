Бензема признан виновным по делу Вальбуэна и приговорён к году лишения свободы условно
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признан виновным по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна и приговорён к году лишения свободы условно и штрафу в размере € 75 тыс., сообщает Get French Football News.
Напомним, по официальной причине Бензема не присутствовал на заседании 20 октября из-за подготовки к матчам за клуб. Он является фигурантом дела о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Следствие считает, что Бензема в 2015 году действовал как посредник и подстрекал партнёра по сборной Франции заплатить шантажистам, чтобы те не опубликовали ролик. Из-за скандала оба игрока были отстранены от национальной команды на Евро-2016.
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