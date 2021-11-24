Широков рассказал, при каком условии у «Спартака» будет шанс обыграть «Наполи»

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Спартак» — «Наполи». Встрёча состоится сегодня, 24 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.



«У «Наполи» много травм. Инсинье хороший игрок, но не будет Осимхена. Он мне больше нравится. Всё для нас хорошо складывается. Понятное дело, что «Спартак» будет настроен, но всё зависит больше от «Наполи». Если они будут так же благодушно настроены, как в Неаполе — есть шансы.



Лучано сказал же, что они хотят оформить выход в Москве. Для него после домашнего поражения выигрыш дело принципа. Да и вообще, Спалетти любил обыгрывать «Спартак» будучи тренером «Зенита».



А все эти разговоры про перенос — просто понервировать. Нормальная ситуация для итальянцев», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Лековичем.