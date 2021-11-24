Кэррик ответил Скоулзу, заявившему, что Майклу стоило уйти из «МЮ» вместе с Сульшером

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик ответил бывшему полузащитнику «красных дьяволов» Полу Скоулзу. Ранее Скоулз заявил, что Кэррику и всему тренерскому штабу «МЮ» следовало покинуть клуб после отставки главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

«Эти несколько дней получились очень эмоциональными. Первым человеком, с которым я пообщался после того, как Эд Вудворд предложил мне возглавить команду, был Уле. Я подумал, что так будет правильно», — приводит слова Кэррика Mirror.

Вчера, 23 ноября, «Манчестер Юнайтед» в первом матче после увольнения Сульшера обыграл «Вильярреал» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:0.

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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