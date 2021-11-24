Ширко сравнил игру «Спартака» при Тедеско и Витории

Бывший форвард «Спартака» и «Торпедо» Александр Ширко сравнил игру красно-белых при бывшем наставнике Доменико Тедеско и нынешнем главном тренере Руе Витории.



«Думаю, что результат был лучше при Тедеско. Игра давно не радует. Чем руководствовалась верхушка «Спартака», приглашая из Саудовской Аравии Виторию? Наверное, команде нужен был тренер, который умеет ставить интересную, результативную игру.



Проблески в игре, возможно, и были бы видны, но общее состояние загоняет команду всё глубже. Многое не получается, результата нет, на клуб оказывается большое давление. Сложно понять, что внутри происходит.



Мне как болельщику, обывателю непринципиально, русский тренер или иностранный. Главное, чтобы команда вернулась на свой уровень и из года в год добивалась высоких результатов. Хочется получать эстетическое удовольствие от игры «Спартака», — сказал Ширко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.