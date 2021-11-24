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Okko эксклюзивно покажет Кубок африканских наций

Okko эксклюзивно покажет Кубок африканских наций
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Okko эксклюзивно покажет в России Кубок африканских наций 2021 года, который пройдёт в Камеруне с 9 января по 6 февраля 2022 года.

Подписчики Okko Спорт смогут посмотреть матчи без дополнительной платы. Ключевые игры также будут показаны на телеканале Okko Спорт.

«Okko продолжает расширять объёмы трансляций, и на этот раз мы решили порадовать ценителей футбола, эксклюзивно показав Кубок африканских наций. Этой зимой у наших подписчиков будет уникальная возможность посмотреть игру таких всемирно известных футболистов, как Мохамед Салах и Садио Мане”, — сказал генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа.

Мультимедийный сервис Okko входит в группу компаний «СберИнтертеймент», объединяющую развлекательные активы экосистемы Сбера.

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