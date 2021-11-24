«Спартак» — «Наполи»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 18:30

Сегодня, 24 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Спартак» — «Наполи». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Наполи». В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Игру обслужит бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Ассистировать ему будут Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный арбитр — Бенуа Мийо.
После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 4 очка. «Наполи» (7) располагается на первом месте. Второй идёт «Легия» (6), третьим — «Лестер» (5).
- 24 ноября 2021
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