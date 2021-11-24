Ширко: Соболев, Заболотный, Дзюба — одинаковые нападающие. Артём превращается в джокера

Бывший форвард «Спартака» и «Торпедо» Александр Ширко поделился мнением о нападающих, которые вызываются в состав сборной России.
«Мне кажется, Соболев, Заболотный, Дзюба — плюс-минус одинаковые нападающие. Мощные, высокие, для борьбы, давления, прострелов. Смолов — чуть-чуть другого формата. Наверное, сборной нужны форварды разного плана, для разнообразия, а у нас, получается, все более-менее похожи.
Дзюба нужен этой сборной? Это выбор тренера, на кого он делает ставку и с кем идёт. Сейчас происходит омоложение — появляются новые лица, игроки. Да и Артём сейчас не всегда в стартовом составе «Зенита». Не то чтобы доигрывает, но времени получает меньше. Превращается из основного игрока в джокера», — сказал Ширко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 24 ноября 2021
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