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Экс-игрок ЦСКА Витиньо оформил дубль, но «Фламенго» упустил победу в большинстве

Экс-игрок ЦСКА Витиньо оформил дубль, но «Фламенго» упустил победу в большинстве
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В матче чемпионата Бразилии «Фламенго» на выезде со счётом 2:2 сыграл вничью с «Гремио».

На 58-й минуте счёт в матче открыл экс-игрок московского ЦСКА Витиньо, выступающий за «Фламенго». Вскоре «Гремио» остался вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Джоната Роберт. На 74-й минуте Витиньо оформил дубль. Тем не менее, спустя минуту, Мигель Борха отыграл один мяч, а на 82-й Феррейера сравнял счёт.

У Витиньо 4 гола и 8 голевых передач в 28 матчах чемпионата Бразилии в этом сезоне.

Бразилия - Серия А. 2-й тур
24 ноября 2021, среда. 03:00 МСК
Гремио
Порту-Алегри
Окончен
2 : 2
Фламенго
Рио-де-Жанейро
0:1 Витиньо – 58'   0:2 Витиньо – 74'   1:2 Борха – 75'   2:2 Феррейера – 82'
Удаления: Роберт – 60', Бренно – 78' / нет

В другом матче тура «Атлетико Минейро» на выезде разделил очки с «Палмейрас» — 2:2. Один из голов в составе гостей забил бывший форвард «Зенита» Халк.

Бразилия - Серия А. 35-й тур
24 ноября 2021, среда. 03:30 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу
Окончен
2 : 2
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
1:0 Силва – 28'   1:1 Сарачо – 36'   2:1 Дейверсон – 57'   2:2 Халк – 61'

За четыре тура до конца чемпионата «Фламенго» идёт на втором месте (67 очков), отставая от лидирующего «Атлетико Минейро» (75) на 8 баллов.

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