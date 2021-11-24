Экс-игрок ЦСКА Витиньо оформил дубль, но «Фламенго» упустил победу в большинстве

В матче чемпионата Бразилии «Фламенго» на выезде со счётом 2:2 сыграл вничью с «Гремио».



На 58-й минуте счёт в матче открыл экс-игрок московского ЦСКА Витиньо, выступающий за «Фламенго». Вскоре «Гремио» остался вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Джоната Роберт. На 74-й минуте Витиньо оформил дубль. Тем не менее, спустя минуту, Мигель Борха отыграл один мяч, а на 82-й Феррейера сравнял счёт.

У Витиньо 4 гола и 8 голевых передач в 28 матчах чемпионата Бразилии в этом сезоне.

В другом матче тура «Атлетико Минейро» на выезде разделил очки с «Палмейрас» — 2:2. Один из голов в составе гостей забил бывший форвард «Зенита» Халк.

За четыре тура до конца чемпионата «Фламенго» идёт на втором месте (67 очков), отставая от лидирующего «Атлетико Минейро» (75) на 8 баллов.