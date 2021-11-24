Иван Игнатьев заявил о желании покинуть «Рубин»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев признался, что хотел бы сменить команду, отвечая на вопросы подписчиков в своём «инстаграме».



«Сменить клуб не планируете? Игровой практики у вас мало! Желательно зарубежный», — задал вопрос подписчик.



«Есть такое желание. Всё будет зависеть от предложений. И позиции клуба», — написал в ответ Игнатьев.



22-летний нападающий является воспитанником «Краснодара». Футболист пополнил состав «Рубина» в 2020 году. В нынешнем сезоне он провёл восемь матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в € 2,5 млн. Также нападающий привлекается к играм молодёжной сборной России, за которую он провёл 12 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.