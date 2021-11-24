Антонио Конте оценил решение Пьер-Эмиля Хёйбьерга не праздновать гол в матче с «Лидсом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте отреагировал на поступок полузащитника Пьер-Эмиля Хёйбьерга, который не стал праздновать забитый мяч в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (2:1). Датский хавбек сравнял счёт на 58-й минуте.
«Он воин. Хёйбьерг понимал, что счёт лишь стал 1:1, этого для нас было недостаточно. Нам было важно выиграть», — приводит слова Конте официальный сайт клуба.
«Тоттенхэм» набрал 19 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. 2 ноября «шпоры» объявили о назначении Антонио Конте на пост главного тренера. Контракт итальянского специалиста с клубом рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления.
Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Лидс»
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 24 ноября 2021
-
14:26
-
14:14
-
14:01
-
13:55
-
13:45
-
13:43
-
13:37
-
13:24
-
13:19
-
13:09
-
12:51
-
12:44
-
12:39
-
12:30
-
12:11
-
12:07
-
12:03
-
12:03
-
11:56
-
11:45
-
11:44
-
11:38
-
11:37
-
11:20
-
10:56
-
10:45
-
10:36
-
10:20
-
10:16
-
10:13
-
10:07
-
09:53
-
09:47
-
09:36
-
09:32