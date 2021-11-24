Антонио Конте оценил решение Пьер-Эмиля Хёйбьерга не праздновать гол в матче с «Лидсом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте отреагировал на поступок полузащитника Пьер-Эмиля Хёйбьерга, который не стал праздновать забитый мяч в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (2:1). Датский хавбек сравнял счёт на 58-й минуте.

«Он воин. Хёйбьерг понимал, что счёт лишь стал 1:1, этого для нас было недостаточно. Нам было важно выиграть», — приводит слова Конте официальный сайт клуба.

«Тоттенхэм» набрал 19 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. 2 ноября «шпоры» объявили о назначении Антонио Конте на пост главного тренера. Контракт итальянского специалиста с клубом рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Лидс»

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.