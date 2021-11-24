Канчельскис: «Зенит» выполнил задачу с «Мальмё». Но на выезде он очень плохо играет

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделилась мнением об итогах встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА между шведским «Мальмё» и санкт-петербургским «Зенитом».



«Самое главное — это настрой. «Зенит» выполнил задачу на этот матч. Но ничья не очень хороший для них результат. Как они обыграли шведов дома 4:0, так и на выезде должны были громить «Мальме». Не было такой же агрессии, как в Питере. Есть такое выражение: домашняя команда. Может быть, действительно, его можно применить и к «Зениту», потому что на выезде они очень плохо играют.



У нас огромный контраст с Европой. Сначала мы играем с «Ювентусом» на прекрасном газоне, а потом едем на искусственное поле — это ужасно. Футболисты с плохой мотивацией выходят на такое поле и поэтому показывают невыразительный футбол. Не стоит даже и говорить о Германии, Англии. Там каждая игра похожа на финал кубка: хорошая атмосфера, хорошие поля, стадионы. Когда мы играем с тем же «Ювентусом», «Челси» при полных трибунах, а потом приезжаем на пустые стадионы и искусственный газон — это сказывается. Именно поэтому наши футболисты не в тонусе, как в той же Англии, Италии, Германии. Здесь все закономерно и очевидно», — цитирует Канчельскиса «Спорт-экспресс».