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Антонио Конте объяснил присутствие Алессандро Дель Пьеро на тренировке «Тоттенхэма»

Антонио Конте объяснил присутствие Алессандро Дель Пьеро на тренировке «Тоттенхэма»
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте рассказал, почему на тренировке команды присутствовал знаменитый итальянский форвард Алессандро Дель Пьеро.

«Алессандро посетил нас на тренировочной базе. Он был гостем в эфире Sky на матче „Челси“ — »Ювентус". Мне было приятно встретиться с ним. Мы играли вместе. Я тренировал его. Мы много выиграли вместе в нашей карьере. Здорово было увидеться впервые за долгое время.

Очень хорошо, что Гарри Кейн встретился с Алессандро. Дель Пьеро также был рад их встрече. Алессандро подбодрил всех наших игроков», — приводит слова Конте Evening Standard.

Фото доступно в «инстаграме» «Тоттенхэма»

Завтра, 25 ноября, «шпоры» в матче 5-го тура группового этапа Лиги конференций сыграют со словенской «Мурой». «Тоттенхэм» занимает второе место в группе G, набрав 7 очков. «Мура» — последняя (0).

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Лидс»

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