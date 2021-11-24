Антонио Конте объяснил присутствие Алессандро Дель Пьеро на тренировке «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте рассказал, почему на тренировке команды присутствовал знаменитый итальянский форвард Алессандро Дель Пьеро.

«Алессандро посетил нас на тренировочной базе. Он был гостем в эфире Sky на матче „Челси“ — »Ювентус". Мне было приятно встретиться с ним. Мы играли вместе. Я тренировал его. Мы много выиграли вместе в нашей карьере. Здорово было увидеться впервые за долгое время.

Очень хорошо, что Гарри Кейн встретился с Алессандро. Дель Пьеро также был рад их встрече. Алессандро подбодрил всех наших игроков», — приводит слова Конте Evening Standard.

Фото доступно в «инстаграме» «Тоттенхэма»

Завтра, 25 ноября, «шпоры» в матче 5-го тура группового этапа Лиги конференций сыграют со словенской «Мурой». «Тоттенхэм» занимает второе место в группе G, набрав 7 очков. «Мура» — последняя (0).

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Лидс»

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