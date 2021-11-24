Аллегри: разочарованы, что пропустили от «Челси» 4 гола, но главную задачу «Юве» выполнил

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал крупное поражение от «Челси» (0:4) в матче Лиги чемпионов.
«Разочарованы, что пропустили четыре мяча, но главную задачу — выход в 1/8 финала — мы решили. Были моменты, когда мы теряли мяч, когда пытались быстро перейти в атаку, хотя надо было постараться придержать владение.
В Турине мы на протяжении всех 90 минут внимательно играли в обороне, а сейчас делали это только 45 минут, после чего сдались. Мы знаем свои слабые и сильные стороны. Даже после таких поражений мы станем сильнее", — цитирует Аллегри сайт УЕФА.
После пяти матчей «Челси» располагается на 1-м месте в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов с 12 очками в активе. «Ювентус» (12) – на 2-м месте. Оба клуба вышли в плей-офф турнира.
- 24 ноября 2021
-
16:00
-
15:48
-
15:40
-
15:39
-
15:30
-
15:21
-
14:54
-
14:40
-
14:26
-
14:14
-
14:01
-
13:55
-
13:45
-
13:43
-
13:37
-
13:24
-
13:19
-
13:09
-
12:51
-
12:44
-
12:39
-
12:30
-
12:11
-
12:07
-
12:03
-
12:03
-
11:56
-
11:45
-
11:44
-
11:38
-
11:37
-
11:20
-
10:56
-
10:45
-
10:36