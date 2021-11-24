Аллегри: разочарованы, что пропустили от «Челси» 4 гола, но главную задачу «Юве» выполнил

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал крупное поражение от «Челси» (0:4) в матче Лиги чемпионов.

«Разочарованы, что пропустили четыре мяча, но главную задачу — выход в 1/8 финала — мы решили. Были моменты, когда мы теряли мяч, когда пытались быстро перейти в атаку, хотя надо было постараться придержать владение.

В Турине мы на протяжении всех 90 минут внимательно играли в обороне, а сейчас делали это только 45 минут, после чего сдались. Мы знаем свои слабые и сильные стороны. Даже после таких поражений мы станем сильнее", — цитирует Аллегри сайт УЕФА.

После пяти матчей «Челси» располагается на 1-м месте в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов с 12 очками в активе. «Ювентус» (12) – на 2-м месте. Оба клуба вышли в плей-офф турнира.