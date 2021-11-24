В «Спартаке» отреагировали на слухи об уходе Федуна из совета директоров клуба

В «Спартаке» прокомментировали слухи, что владелец клуба Леонид Федун покидает совет директоров красно-белых.



«Похоже на новость от шуточного агентства «Панорама». Конечно, это фейк. Кто-то решил разогреть инфополе перед матчем с «Наполи», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».



Леонид Федун — российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак». В 2004 году Федун приобрёл контрольный пакет акций российского футбольного клуба «Спартак».



Сегодня, 24 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Спартак» — «Наполи». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.