Александр Медведев: слова Ловрена про пенальти «Зенита» передали неадекватно

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова защитника клуба Деяна Ловрена про второй пенальти в ворота «Мальмё» (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Я разговаривал с Деяном после матча. К сожалению, его слова про пенальти передали неадекватно. Он говорил не по бумажке, по горячим следам. Ловрен просто вспомнил свой матч за сборную, где был назначен похожий пенальти. Обсуждать судейские решения — последнее дело. На VAR (системе видеопомощи судьям) работали квалифицированные арбитры, они позвали главного судью смотреть повтор. В телетрансляции показывают один-два ракурса, у VAR их гораздо больше.
Когда говорят, что было лёгкое касание — это непрофессионально. Любое соприкосновение на скорости имеет последствия. Это законы физики. Понятно, что футболисты «Мальмё» мечтали одержать первую победу в Лиге чемпионов и расстроились. Никаких сомнений в этом пенальти быть не может», — цитирует Медведева «РИА Новости».
- 24 ноября 2021
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