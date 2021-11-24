Хави пообещал отвести Брейтуэйту важную роль в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт поделился ожиданиями от работы с новым главным тренером команды Хави.

«Сейчас речь идёт о скором возвращении, но я буду играть важную роль, когда вернусь. Я разговаривал с Хави. Он чётко знает, что он хочет делать и что он хочет изменить. Он знает, как он хочет играть, и это делает всё очень ясным. Будет очень интересно с ним поработать.

Процесс восстановления проходит хорошо», — приводит слова Брейтуэйта Marca.

Хави официально стал тренером «Барселоны» 6 ноября 2021-го, подписав контракт до 2024 года.

«Барселона» занимает 9-е место в чемпионате Испании. Каталонцы набрали 17 очков в 12 играх национального первенства. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад». У команды из Сан-Себастьяна 28 очков в турнире.