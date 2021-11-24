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«Наполи» огласил стартовый состав на матч со «Спартаком»

«Наполи» огласил стартовый состав на матч со «Спартаком»
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Сегодня, 24 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Спартак» — «Наполи». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

«Наполи» объявил стартовый состав на противостояние:

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Нунес Жесус, Дуарте, Лоботка, Лосано, Мертенс, Петанья, Элмас, Зелиньски.

После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 4 очка. «Наполи» (7) располагается на первом месте. Второй идёт «Легия» (6), третьим — «Лестер» (5).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Наполи».

Лига Европы. Группа C. 5-й тур
24 ноября 2021, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
1-й тайм
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Соболев – 3' (пен)   2:0 Соболев – 28'
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