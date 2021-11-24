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Зелимхан Бакаев не попал в заявку «Спартака» на матч Лиги Европы из-за недомогания

Зелимхан Бакаев не попал в заявку «Спартака» на матч Лиги Европы из-за недомогания
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Сегодня, 24 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Спартак» — «Наполи». Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев не примет участия в этом противостоянии из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Зелимхан Бакаев почувствовал дискомфорт на предыгровой тренировке и не попал в заявку на матч», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте красно-белых.

После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 4 очка. «Наполи» (7) располагается на первом месте. Второй идёт «Легия» (6), третьим — «Лестер» (5).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Наполи».

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