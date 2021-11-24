Романцев: я сказал Карпину: «Валера, отошёл?» Он говорит: «Да»

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев рассказал о разговоре с действующим наставником национальной команды Валерием Карпиным.
«У нас с Карпиным всегда были отличные отношения. И я считал, что это было эмоциональное. Я всегда был противником послематчевых пресс-конференций и частенько отлынивал от них. Знаю, что тренер на них не всегда говорит то, что думает. Мне кажется, Валерий тогда сказал на эмоциях: «Я подумаю».
А когда уже прошло несколько дней, он действительно подумал, что сказал это зря. Поэтому я сказал ему: «Валера, отошёл?» Он говорит: «Да». Говорю: «Ну тогда, значит, надо работать».
Ну я не думаю, что мой звонок сыграл решающую роль. По голосу чувствовалось, что решение он принял. Может быть, мой звонок убедил его, что это решение правильное», — сказал Романцев в эфире «Матч ТВ».
- 24 ноября 2021
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