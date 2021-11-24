Ашот Хачатурянц: ожидания от игры «Спартака» с «Наполи» самые позитивные

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц поделился ожиданиями от предстоящей встречи пятого тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и итальянским «Наполи».

«Ожидания от матча? Самые позитивные!» — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Наполи».



Игру обслужит бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Ассистировать ему будут Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный арбитр — Бенуа Мийо.

После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 4 очка. «Наполи» (7) располагается на первом месте. Второй идёт «Легия» (6), третьим — «Лестер» (5).