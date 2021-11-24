Романцев: желаю Витории остаться в «Спартаке» подольше, надо остановиться на одном тренере

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев оценил работу нынешнего наставника красно-белых Руя Витории перед матчем Лиги Европы с «Наполи».

«Я действительно слежу за работой Витории, как перед этим следил за работой Тедеско. Эти люди мне симпатичны, их понятие футбола близко к моему понятию футбола. Я и Тедеско желал подольше поработать, но не получилось. Сейчас Рую желаю остаться подольше, потому что надо остановиться на каком-то тренере. Если менять часто тренеров, вряд ли получится создать команду. Я за него — чтобы работал как можно дольше.

Витории очень тяжело. Я всё-таки сторонник того, чтобы не трогать сейчас его. Пусть он работает, пусть искренне выжимает из себя. Ну случится так — что сделаешь? Но сейчас ему нельзя мешать, не надо его напрягать. Когда тренер дёргается, это очень плохо.



Семь матчей без побед? Это в том числе ответственность тренера, конечно. Ну не может он пока, видимо, достучаться до футболистов. Я в таких ситуациях прежде всего себя винил», — сказал Романцев в эфире «Матч ТВ».

После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 4 очка. «Наполи» (7) располагается на первом месте. Второй идёт «Легия» (6), третьим — «Лестер» (5).