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Йоррит Хендрикс: прогноз на сегодня — три очка

Йоррит Хендрикс: прогноз на сегодня — три очка
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Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс поделился ожиданиями от игры 5-го тура Лиги Европы с итальянским «Наполи».

«Прогноз на сегодня — три очка. Это возможно. Почему бы и нет?» — передаёт слова футболиста корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 4 очка. «Наполи» (7) располагается на первом месте. Второй идёт «Легия» (6), третьим — «Лестер» (5).

В чемпионате России красно-белые идут на 10-м месте в таблице. Команда Витории набрала 19 очков в 15 играх национального первенства.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Наполи».

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