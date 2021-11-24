«Спартак» — «Наполи»: Александр Соболев реализовал пенальти на третьей минуте
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Сейчас проходит встреча пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором московский «Спартак» на своём поле принимает итальянский «Наполи». Нападающий красно-белых Александр Соболев на третьей минуте открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый удар.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Наполи».
Игру обслуживает бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Ассистируют ему Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный арбитр — Бенуа Мийо.
После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 4 очка. «Наполи» (7) располагается на первом месте. Второй идёт «Легия» (6), третьим — «Лестер» (5).
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