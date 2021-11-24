Романцев: Робсона было не столкнуть, а к Соболеву чуть прикоснёшься — падает. Нельзя так!

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил игру нападающего Александра Соболева.
«Очень удивлён отношением футболистов «Спартака» к игре. Не знаю, как к тренировкам относятся. Посмотрите, сколько игроков у нас сбавили. В начале сезона насколько перспективно выглядели наши футболисты. Если чуть-чуть прибавила бы эта группа игроков, было бы здорово. А они не только на своём уровне не остались, они сбавили. И это меня беспокоит.
Чем Соболев слабее Робсона? Ничем он не слабее. По своим физическим данным он даже сильнее. Но Робсона не столкнуть — он боролся за каждый мяч, а к Соболеву чуть прикоснёшься — он падает. Ну нельзя так делать! Надо биться до конца, стоять. У нас впереди были такие футболисты, как Юран. Его не сбить, стоял насмерть, все ноги в синяках были. У нас Писарев стоял в штрафной — его не сбить. Не знаю, в чём дело. Почему-то они думают, что можно судей перехитрить, соперников перехитрить. Это трудно. Их нужно переиграть», — сказал Романцев в эфире «Матч ТВ».
- 24 ноября 2021
-
19:06
-
19:00
-
18:53
-
18:50
-
18:35
-
18:35
-
18:30
-
18:28
-
18:27
-
18:26
-
18:22
-
18:16
-
18:10
-
17:55
-
17:51
-
17:38
-
17:30
-
17:30
-
17:21
-
17:18
-
17:12
-
16:57
-
16:50
-
16:36
-
16:30
-
16:27
-
16:00
-
15:48
-
15:40
-
15:39
-
15:30
-
15:21
-
14:54
-
14:40
-
14:26